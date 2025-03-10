 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД ответил на сообщения о новой встрече России и США в Саудовской Аравии

Захарова: новых переговоров России и США на этой неделе не планируется
Сюжет
Военная операция на Украине
Новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, сообщила Захарова. Ранее CNN писал, что американские чиновники, которые поедут туда на переговоры с Украиной, встретятся с российскими
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Нового раунда переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланировано, сообщила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

О том, что чиновники администрации США, которые должны провести переговоры с украинской стороной 11 марта, также встретятся с российскими дипломатами, ранее сообщил CNN.

«Не планируется», — ответила Захарова на соответствующий вопрос. «Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», — добавила она.

CNN сообщил о новых переговорах России и США в Саудовской Аравии
Политика
Виды Эр-Рияда

Делегации России и США уже встречались 18 февраля в Эр-Рияде, это были первые масштабные переговоры представителей двух стран за несколько лет. На встрече обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде (также Саудовская Аравия). В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. Однако украинская сторона опасается, что встреча может закончиться шантажом, тактикой затягивания или попыткой американского президента Дональда Трампа добиться уступок, выгодных России, писал The Economist.

Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Киев будут представлять в том числе глава офиса украинского президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Саудовскую Аравию в начале недели посетит и Зеленский.

Несколько чиновников в беседе с The Economist предположили, что, если переговоры Украины и США провалятся, у Киева вряд ли будет еще один шанс. Провал может спровоцировать еще большее давление со стороны Вашингтона, писало издание.

В случае провала Соединенные Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», убеждены собеседники журнала. Зеленский исключал заключение соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Россия оценивает отказ Киева от уступок как «нежелание воспринимать реальное положение дел на земле», говорили в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мария Захарова Украина США переговоры Саудовская Аравия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
CNN сообщил о новых переговорах России и США в Саудовской Аравии
Политика
Economist рассказал о странной ситуации из-за переговоров США и Украины
Политика
На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Ленинградской области загорелась вышка сотовой связиОбщество, 11:48
WSJ сообщила об использовании коней и ослов во время военной операцииПолитика, 11:46
Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом РоссииСпорт, 11:44
Курс биткоина продолжил падение после криптосаммита в Белом домеКрипто, 11:43
Глава Сирии предупредил о попытках вовлечь страну в гражданскую войнуПолитика, 11:37
Прокуратура попросила суд отправить Митрошину под домашний арестПолитика, 11:36
МИД ответил на сообщения о новой встрече России и США в Саудовской АравииПолитика, 11:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:32
ИИ за слова не отвечает: как не дать нейросети подставить вашу компаниюPro, 11:31
В Петербурге возбудили дело о хищении букетов с Пискаревского кладбищаОбщество, 11:31
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 11:31
«Домашний» — об экономике развлекательного телевиденияОтрасли, 11:28
МВД рассказало о схеме мошенничества с «Пушкинской картой»Общество, 11:19
Самые стойкие и шлейфовые женские духи: топ-10 по мнению экспертовСтиль, 11:12