Захарова: новых переговоров России и США на этой неделе не планируется

МИД ответил на сообщения о новой встрече России и США в Саудовской Аравии

Новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, сообщила Захарова. Ранее CNN писал, что американские чиновники, которые поедут туда на переговоры с Украиной, встретятся с российскими

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Нового раунда переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланировано, сообщила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

О том, что чиновники администрации США, которые должны провести переговоры с украинской стороной 11 марта, также встретятся с российскими дипломатами, ранее сообщил CNN.

«Не планируется», — ответила Захарова на соответствующий вопрос. «Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», — добавила она.

Делегации России и США уже встречались 18 февраля в Эр-Рияде, это были первые масштабные переговоры представителей двух стран за несколько лет. На встрече обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде (также Саудовская Аравия). В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. Однако украинская сторона опасается, что встреча может закончиться шантажом, тактикой затягивания или попыткой американского президента Дональда Трампа добиться уступок, выгодных России, писал The Economist.

Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Киев будут представлять в том числе глава офиса украинского президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Саудовскую Аравию в начале недели посетит и Зеленский.

Несколько чиновников в беседе с The Economist предположили, что, если переговоры Украины и США провалятся, у Киева вряд ли будет еще один шанс. Провал может спровоцировать еще большее давление со стороны Вашингтона, писало издание.

В случае провала Соединенные Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», убеждены собеседники журнала. Зеленский исключал заключение соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Россия оценивает отказ Киева от уступок как «нежелание воспринимать реальное положение дел на земле», говорили в Кремле.