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Инфографика РБК ,  
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Кто будет участвовать в переговорах Украины и США в Джидде. Инфографика

Украина и США проведут первые переговоры после перепалки Трампа с Зеленским
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Военная операция на Украине
Делегации Украины и США 11 марта встретятся в Саудовской Аравии. Это первая встреча сторон после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме. Кто войдет в состав переговорных групп — в инфографике РБК

Во вторник, 11 марта, в Джидде пройдут переговоры Украины и США. В Вашингтоне заявили, что их цель — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. В украинском МИДе отметили, что на повестке — «путь к миру» и развитие стратегического партнерства стран.

По данным Reuters, американская сторона на переговорах хочет оценить готовность Украины пойти на значительные уступки в пользу России для прекращения боевых действий.

От Киева в переговорах будут участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Накануне вечером в Саудовскую Аравию прибыл и Владимир Зеленский. О его участии в переговорной группе ничего не сообщалось.

Вашингтон будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В том же составе американская сторона встречалась с делегацией России в Эр-Рияде 18 февраля. Это были первые масштабные переговоры стран за несколько лет. На встрече обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.

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Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова
двусторонние переговоры США Украина Саудовская Аравия Марко Рубио Майк Уолтц Стив Уиткофф Андрей Ермак Андрей Сибига Рустем Умеров
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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