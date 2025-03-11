Украина и США проведут первые переговоры после перепалки Трампа с Зеленским

Кто будет участвовать в переговорах Украины и США в Джидде. Инфографика

Делегации Украины и США 11 марта встретятся в Саудовской Аравии. Это первая встреча сторон после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме. Кто войдет в состав переговорных групп — в инфографике РБК

Во вторник, 11 марта, в Джидде пройдут переговоры Украины и США. В Вашингтоне заявили, что их цель — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. В украинском МИДе отметили, что на повестке — «путь к миру» и развитие стратегического партнерства стран.

По данным Reuters, американская сторона на переговорах хочет оценить готовность Украины пойти на значительные уступки в пользу России для прекращения боевых действий.

От Киева в переговорах будут участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Накануне вечером в Саудовскую Аравию прибыл и Владимир Зеленский. О его участии в переговорной группе ничего не сообщалось.

Вашингтон будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В том же составе американская сторона встречалась с делегацией России в Эр-Рияде 18 февраля. Это были первые масштабные переговоры стран за несколько лет. На встрече обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.