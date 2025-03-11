Кто будет участвовать в переговорах Украины и США в Джидде. Инфографика
Во вторник, 11 марта, в Джидде пройдут переговоры Украины и США. В Вашингтоне заявили, что их цель — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. В украинском МИДе отметили, что на повестке — «путь к миру» и развитие стратегического партнерства стран.
По данным Reuters, американская сторона на переговорах хочет оценить готовность Украины пойти на значительные уступки в пользу России для прекращения боевых действий.
От Киева в переговорах будут участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Накануне вечером в Саудовскую Аравию прибыл и Владимир Зеленский. О его участии в переговорной группе ничего не сообщалось.
Вашингтон будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В том же составе американская сторона встречалась с делегацией России в Эр-Рияде 18 февраля. Это были первые масштабные переговоры стран за несколько лет. На встрече обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.
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