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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский вновь отверг мир без возвращения утраченных Украиной земель

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Военная операция на Украине

Украина не признает присоединение к России утраченных Киевом территорий, даже для того, чтобы заключить мирный договор, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передала The Guardian.

Зеленский провел пресс-конференцию перед тем, как покинуть Великобританию, куда он приехал на саммит с союзниками.

Лидер Украины добавил, что согласится на прекращение огня только при наличии надежных гарантий безопасности, чтобы обеспечить доверие украинцев.

По итогам референдума в 2014 году к России присоединился Крым, а по результатам голосования осенью 2022-го — республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Киев и страны Запада не признали итоги референдумов. Президент Владимир Путин называл признание этих территорий в составе России среди условий для прекращения огня и начала переговоров.

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Фото:OP_UA / Telegram

Зеленский не раз говорил об отказе признать новые российские территории.

В середине февраля он заявил, что Киев никогда не признает утраченные территории российскими, однако в случае вступления в НАТО будет возвращать их дипломатическим путем.

К тому же, в феврале Зеленский в интервью The Economist заявил, что Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить гарантии безопасности, иначе такое прекращение боевых действий невозможно. По его словам, прекращение огня — не самоцель, оно может быть только частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией.

Российская сторона выразила готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Российский президент Владимир Путин отметил, что получить гарантии должна и Россия: «Достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».

При этом Москва выступает против присоединения Украины к НАТО. Зеленский потребовал в обмен вернуть Украине ядерное оружие. Кремль счел этот призыв «граничащим с безумием».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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