Украина не признает утраченных территорий и будет добиваться их возвращения дипломатическим путем после вступления в НАТО, заявил Зеленский. Президент России называл стремление Киева в альянс одной из причин начала конфликта

Владимир Зеленский (Фото: Sven Hoppe / Reuters)

Киев никогда не признает утраченные территории российскими, однако в случае вступления в НАТО будет возвращать их дипломатическим путем, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Мы никогда этого не сделаем, — сказал он. — Мы должны вернуть их дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем».

Зеленский добавил, что приоритет в этом вопросе — «не терять людей».

Вместе с тем, по его мнению, Украина все еще может одержать победу в конфликте военным путем, «но это большие потери». «Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет сложно. Это будет долго. Дольше, чем может быть», — сказал он.

В Кремле победу России называли безальтернативной. Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.

Крым, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.

Об отказе признать суверенитет России над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями Зеленский, в частности, говорил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану 5 февраля. Он также признавал отсутствие возможности их вернуть военным путем из-за недостаточной поддержки партнеров.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала конфликта. В качестве условий для начала переговоров летом 2024-го он выдвигал признание пяти регионов российскими территориями, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе и снятие западных санкций. По словам Зеленского, эта инициатива — «ультиматум, которому нельзя доверять».

Президент Украины также называл «сильным козырем» на возможных переговорах вторжение украинской армии в Курскую область 6 августа, где продолжаются бои до сих пор. Он обещал предложить Москве обменяться территориями. «Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — ответил на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.