Зеленский увидел шанс спасения отношений с США

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Отношения США и Украины «продолжатся», Вашингтон, скорее всего, не прекратит помощь Киеву, поскольку как американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захотят помогать российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после экстренного саммита с лидерами ЕС, Великобритании и Канады в Лондоне, передает Reuters.

Отношения Вашингтона и Киева резко обострились после перепалки перед журналистами между Зеленским, президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, ожидавшееся подписание ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не состоялось.

«Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения являются полностью открытыми... Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло что-то положительное или дополнительное нам как партнерам», — прокомментировал Зеленский.

Он добавил, что по-прежнему готов подписать соглашение о совместном с США создании фонда, куда Украина будет перечислять 50% дохода от разработки и продажи своих ресурсов. По мнению украинского президента, США также будут готовы заключить сделку.

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