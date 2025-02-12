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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал условия прекращения огня

Зеленский назвал гарантии безопасности Украине условием прекращения огня
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Военная операция на Украине
Прекращение огня невозможно без предоставления Украине гарантий безопасности, заявил Зеленский. Москва выражала готовность к их обсуждению, но Путин подчеркивал, что получить гарантии должна и Россия
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить гарантии безопасности, иначе такое прекращение боевых действий невозможно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, прекращение огня — не самоцель, оно может быть только частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией.

«И поэтому горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное. Я не знаю, я предполагаю. <...> Если нет военного положения, то парламент должен провести выборы. Объявить дату и так далее и предпринять законодательные шаги», — сказал президент Украины.

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Фото:Reuters

Российская сторона выражает готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Российский президент Владимир Путин отмечал, что получить гарантии должна и Россия: «Достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».

При этом Москва выступает против присоединения Украины к НАТО. Зеленский требовал в обмен вернуть Украине ядерное оружие. Кремль счел этот призыв «граничащим с безумием».

На переговорах по урегулированию конфликта должны быть обеспечены законные интересы России, это можно сделать в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, открыть путь к завершению конфликта может только полное и необратимое устранение его первопричин. Это создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и курс украинских властей на «истребление всего русского».

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Владимир Зеленский прекращение огня Украина Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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