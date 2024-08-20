Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав подал документы на регистрацию знака «ВБ». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, две буквы символизируют его личное участие в создании и развитии маркетплейса.

Фото: WBakalchuk / Telegram

«ВБ» — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук. Регистрация товарного знака необходима, чтобы защитить ценный актив Wildberries — доменное имя wb.ru», — написал Бакальчук.

Совладелец Wildberries отметил, что его супруга и объединенная компания Wildberries и оператора наружной рекламы Russ ООО «РВБ» не отреагировали на его досудебные претензии относительно передачи доменных имен Wildberries в распоряжение «РВБ».

Фото: WBakalchuk / Telegram

По мнению бизнесмена, регистрация товарного знака также защитит бизнес Бакальчука, который занимается строительством складов для маркетплейса.

Домен маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — перешел его совместной с Russ компании «РВБ» в конце июля. Домен зарегистрировали в 2004 году, дата окончания регистрации — март 2025 года. Позднее супруг основательницы маркетплейса нанял юристов, чтобы оспорить передачу домена.

В июне крупнейший в России оператор наружной рекламы группа Russ и Wildberries сообщили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Партнеры решили создать конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японскому SoftBank для стран Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.

Учрежденное компаниями ООО «РВБ» было зарегистрировано 4 июля в Москве, позднее были созданы единые правовое управление и департамент медиа. В том же месяце глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с Владиславом Бакальчуком заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. Этим вопросом он поручил заняться депутату Госдумы от республики Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук в ответ назвала происходящее разводом.

Она в конце июля действительно подала документы на развод, однако пока Савеловский суд Москвы оставил иск без движения.

«Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — говорила Бакальчук.