Суд оставил без движения иск Бакальчук о разводе

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом, следует из карточки на сайте суда.

Иск о разводе Бакальчук подала 30 июля. В пресс-службе судов сообщали, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberris Робертом и Леваном Мирзоянами из Russ Outdoor, крупнейшего оператора наружной рекламы в России. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

«Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — говорила Бакальчук.

Будущий проект маркетплейса и оператора наружной рекламы, как отмечали собеседники РБК, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Одним из направлений деятельности компании станет создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети».