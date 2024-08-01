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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Суд оставил без движения иск Бакальчук о разводе

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Объединение и развод в Wildberries
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом, следует из карточки на сайте суда.

Иск о разводе Бакальчук подала 30 июля. В пресс-службе судов сообщали, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberris Робертом и Леваном Мирзоянами из Russ Outdoor, крупнейшего оператора наружной рекламы в России. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

«Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — говорила Бакальчук.

Будущий проект маркетплейса и оператора наружной рекламы, как отмечали собеседники РБК, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Одним из направлений деятельности компании станет создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети».

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Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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