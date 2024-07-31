Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что ее разлад с супругом Владиславом начался задолго до объявления об объединении с оператором наружной рекламы Russ, а причина развода «гораздо глубже».
«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний), безусловно, стало последней каплей», — сказала она.
По мнению Бакальчук, объединение с Russ позитивно повлияет на партнеров, продавцов, покупателей Wildberries. «Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — отметила она.
Отвечая на заявления супруга о том, что ее и детей от него изолировали, бизнесвумен подчеркнула, что ежедневно общается с детьми, а Владислав с их помощью «пытается как-то повлиять на нее». «Дети всегда были, есть и будут со мной. Никакого запрета на встречу с отцом я не ставила. Как вы видели, наверное, в телеграм-каналах, он спокойно приезжал к ним на море, где младшие отдыхали с моей мамой. Было крайне неприятно, что он для публичности выставил это так, будто отдыхает с ними с самого начала, постановочно фотографировался и выдал информацию в СМИ», — рассказала Бакальчук.
Вместе с этим она отказалась комментировать предстоящий раздел имущества и бизнеса в рамках развода, отметив, что это пока преждевременно.
О недовольстве мужа объединением с Russ предпринимательница предложила спросить у него лично. «Он знал о сделке с самого начала. Вся наша команда знала. Я такие решения никогда не принимала в одиночку. Топ-менеджмент поддержал объединение. Мы готовились к нему не один день и даже не один месяц. Были просчитаны все показатели, оценены все плюсы и взвешены все риски», — заключила она.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян — должность главного исполнительного директора. Но в созданном после заявления совместном предприятии — ООО «РВБ» — гендиректором указан Мирзоян.
23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Глава республики добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.
Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х. «Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — сказала она.
Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания — крупнейший российский маркетплейс. По итогам 2023 года чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб.
Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, указывали РБК опрошенные юристы. В случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50», заявлял Владислав Бакальчук в интервью РБК: у пары не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам.
Вместе с тем, как рассказал «КП» адвокат Сергей Жорин, Владислав не сможет отсудить 50% маркетплейса, так как в большинстве случаев уставы компаний содержат антирейдерские пункты. Они предполагают, что в случае разделов имущества одним из владельцев активов второй супруг может претендовать не на половину акций, а только на половину их стоимости. «Думаю, супруги уже ведут переговоры по разделу имущества. А тот факт, что Владислав вынес это в публичное поле и стал просить сторонней помощи, может означать лишь то, что его не устроили предложения второй стороны», — отметил юрист.
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