Wildberries и Russ задумались о штаб-квартире для объединенной компании

Wildberries и Russ рассматривают возможность аренды нового офиса для объединенной компании. Один из вариантов — порядка 30 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белая площадь»

Роберт Мирзоян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Wildberries и Russ начали искать новый офис под размещение сотрудников объединенной команды, рассказали РБК три консультанта на рынке офисной недвижимости. По их словам, компании сейчас изучают различные варианты в районе Белорусского вокзала и Ленинградского проспекта. Один из них — бизнес-центр «Белая площадь», расположенный на Лесной улице рядом со станцией метро «Белорусская», уточняют они. В нем компании рассматривают возможность аренды порядка 30 тыс. кв. м, указывают собеседники РБК. Двое из них также не исключают и покупку площадей в данном комплексе. Впрочем, говорить о каких-то продвинутых договоренностях пока рано, добавляют консультанты.

Исполнительный директор Russ и гендиректор совместного предприятия Russ и Wildberries ООО «РВБ» Роберт Мирзоян в интервью РБК подтвердил эту информацию. «Смотрим, но не только на этот объект», — пояснил он. Представитель инвесткомпании O1 Properties, в портфеле которой находится «Белая площадь», от комментариев отказался.

Russ и Wildberries объявили о намерении объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries в середине июня. Тогда источники РБК сообщали, что сделка получила одобрение властей, а курировать ее реализацию будет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Цель совместного предприятия — создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японскому SoftBank в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.

В созданном после заявления совместном предприятии — ООО «РВБ» — учредителями юрлица выступают ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). В середине июля «Вайлдберриз» перевело на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц, в их числе — региональные отделения во Владивостоке, Оренбурге, Нижнем Новгороде.

Что такое «Белая площадь» «Белая площадь» — один из наиболее известных бизнес-центров в Москве, состоящий из трех зданий. Его общая площадь — 110,8 тыс. кв. м, арендуемая — 76,4 тыс. кв. м. Изначально объект принадлежал примерно в равных долях Coalco Development Василия Анисимова и фонду AIG Lincoln. В мае 2011 года Coalco продала свою долю в проекте «ВТБ Капиталу» и TPG Capital. А уже в 2013 году была закрыта сделка по приобретению всего бизнес-центра инвесткомпании O1 Properties, писали тогда «Ведомости». На тот момент объект оценивался примерно в $1 млрд.

Сейчас офисы Wildberries находятся в различных районах Москвы, говорят консультанты. К примеру, летом прошлого года онлайн-ретейлер снял бывшие площади Apple (около 4 тыс. кв. м) в комплексе «Романов двор» в центре Москвы. А в самом конце декабря он договорился с Ozon о субаренде около 6 тыс. кв. м (839 рабочих мест) в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте на севере столицы. Здесь находится и офис Russ, но в другом бизнес-центре — «ВТБ Арена парк», напоминают консультанты.

После слияния компаний расширение офисных площадей может быть необходимо для увеличения численности персонала, создания новых рабочих пространств, объединения инфраструктуры и улучшения условий труда сотрудников, полагает директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев. Интерес Wildberries и Russ к «Белой площади» он объясняет ее расположением и высоким качеством строительства. Партнер «Ricci Офисы» Дмитрий Жидков называет комплекс «знаковым». Белорусский деловой район, в свою очередь, является одним из наиболее востребованных и развитых кластеров столицы, поясняет партнер NF Group Мария Зимина.

Жидков также добавляет, что сейчас существует не так много возможностей арендовать подобный объем площадей. Об этом же говорит и Григорьев: по его словам, по итогам первого полугодия вакансия на столичном офисном рынке составила минимальные 5%. При этом стоит учитывать, что в моменте в «Белой площади» нет такого доступного в аренду объема, поэтому если переезд случится, то постепенный, рассуждает Жидков.

Сейчас средняя ставка аренды в Белорусском деловом районе оценивается почти в 40 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит Зимина. В «Белой площади» она может составлять порядка 60 тыс. руб. за 1 кв. м в год с учетом НДС и эксплуатационных расходов, указывает Жидков. Таким образом, ежегодно аренда может обходиться объединенной компании в 1,8 млрд руб. Однако возможен и дисконт за большой объем площадей, резюмирует Жидков.