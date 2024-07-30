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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Wildberries передал домен учрежденной маркетплейсом и Russ «РВБ»

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries

Домен маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — перешел его совместной с Russ компании «РВБ», следует из данных сервиса проверки доменов.

Домен зарегистрировали в 2004 году, дата окончания регистрации — март 2025 года.

Бакальчук рассказала о новых назначениях в структуре Russ — Wildberries
Бизнес
Татьяна Бакальчук

В июне крупнейший в России оператор наружной рекламы группа Russ и Wildberries сообщили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Собеседники РБК рассказывали, что власти одобрили сделку, курировать ее реализацию будет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Партнеры решили создать конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японскому SoftBank для стран Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Планируется, что гендиректором станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян займет пост исполнительного директора объединенной группы.

Учрежденное компаниями ООО «РВБ» было зарегистрировано 4 июля в Москве, позднее были созданы единые правовое управление и департамент медиа.

Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с Владиславом Бакальчук заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. Этим вопросом он поручил заняться депутату Госдумы от республики Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук в ответ назвала происходящее разводом.

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Wildberries Татьяна Бакальчук слияние Russ Outdoor
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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Бизнес
Бакальчук рассказала о новых назначениях в структуре Russ — Wildberries
Бизнес
Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода
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