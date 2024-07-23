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Бизнес ,  
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Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы группа Russ объединили юридические службы в единое правовое управление, сообщили компании в поступившем РБК совместном пресс-релизе.

«Данный шаг происходит одновременно с объединением других служб Russ и Wildberries как часть общей операционной реорганизации с целью оптимизации бизнес-процессов», — говорится в сообщении.

В объединенной юрслужбе будут функционировать отделы договорной работы, судебно-претензионный, корпоративный, административного управления и т.д.

Правовое управление возглавил юрист Андрей Донцов. Он обладает 30-летним опытом специализации на корпоративном праве, курировал несколько крупных сделок, в том числе в сфере слияния компаний, отметила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

22 июля компании объявили о создании единого департамента для продвижения брендов.

Russ и Wildberries создали единый департамент для продвижения брендов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июне Russ и Wildberries сообщили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Платформа будет присутствовать в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китае и охватит более 5,8 млрд пользователей. Проект также подразумевает глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов.

Теги
маркетплейс Russ Outdoor Wildberries
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