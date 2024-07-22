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Технологии и медиа ,  
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Russ и Wildberries создали единый департамент для продвижения брендов

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ соединит рекламную инфраструктуру с платформой Wildberries. В июле компании объявили об объединении, а позднее Wildberries переоформил более десятка «дочек» на объединенное юрлицо
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Крупнейший оператор наружной рекламы в России Russ и маркетплейс Wildberries создали единый департамент медиа. Об этом говорится в поступившем РБК совместном сообщении.

Новая структура объединит все сегменты «рекламы вне дома» (общее название для всех видов наружной рекламы). Вся рекламная инфраструктура Russ «будет соединена с платформой маркетплейса», уточняется в релизе, а сотрудники департамента займутся созданием «единых продуктов». В рамках структуры будут организованы единые подразделения маркетинга, исследований и аналитики.

Russ и Wildberries создали совместную компанию
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Пост управляющего директора единого департамента медиа займет Борис Пешняк, прежде — коммерческий директор Russ. В пуле его задач будет «построение единого кросс-канального медиа» и объединение коммерческих структур компаний. «Директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье продолжит заниматься развитием рекламной платформы, созданием новых инструментов для клиентов и партнеров Wildberries, а директор по продажам Russ Юрий Усольцев сохранит свои функции по координации продаж наружной рекламы, будет развивать кросс-канальные системы реализации по всем сегментам рекламы вне дома», — уточняется в сообщении.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук, слова которой приведены в пресс-релизе, отметила экспертизу Russ в сфере продвижения брендов, которая «принесет несомненную пользу объединенной компании».

В середине июня Russ и Wildberries сообщили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Совместный проект, по информации собеседников на рынке, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японскому SoftBank в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.

Аналог Amazon и Alibaba: в чем суть объединения Wildberries и Russ
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Вскоре после сообщения об объединении Russ и Wildberries создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Зарегистрировано оно по тому же адресу, где находится московский офис Russ на Ленинградском проспекте. Учредителями юрлица выступают ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). Гендиректором в ЕГРЮЛ указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. На новую объединенную компанию уже переоформлено больше десяти дочерних юрлиц Wildberries, в их числе — региональные отделения во Владивостоке, Оренбурге, Нижнем Новгороде, обращал внимание телеграм-канал «Секреты наружки».

Одним из первых шагов по объединению также стало внедрение в рекламную платформу Wildberries совместного сервиса по размещению рекламы продавцов маркетплейса на цифровых билбордах Russ. Опция, как заявляли в компании, будет доступна для продавцов с осени.

Однако на фоне объединения в СМИ появилась информация об уходе из Wildberries нескольких топ-менеджеров. Так, Forbes со ссылкой на источники писал, что в их числе — исполнительный директор Ольга Наумова, которая пришла в Wildberries в июне, исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. В компании подтвердили уход Духанина и Матачунас, однако оговорились, что Наумова все еще «состоит в трудовых отношениях» с маркетплейсом.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Russ Outdoor Wildberries маркетплейс реклама
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