Муж Бакальчук оспорит передачу домена Wildberries совместной с Russ РВБ

Юристы Бакальчука считают, что для передачи домена необходимо согласие всех учредителей Wildberries, а для передачи физлицом — мужа основательницы маркетплейса, поскольку тот создан в браке. Регистратор доменов опровергает это

Владислав Бакальчук (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук (по данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 1%) нанял юристов, чтобы оспорить передачу домена маркетплейса совместному с оператором наружной рекламы Russ РВБ, сообщил «Ведомостям» близкий к Бакальчуку источник и подтвердил сам бизнесмен.

В июне Wildberries и Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». РВБ была создана в начале июля. 65% в компании принадлежит Wildberries, 35% — ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Позднее были созданы единые правовое управление и департамент медиа. Домен перешел к совместной компании в конце июля.

По словам собеседника издания, Бакальчук подписал контракт о защите своих прав на интеллектуальную собственность в интернете и на доменные имена WB.ru, Wildberries.ru и др. с юридическим агентством IQ Technology. Совладелец агентства Александр Логунов подтвердил, что представляет интересы Бакальчука. Он уточнил, что 31 июля юристы направят досудебные претензии к юрлицу маркетплейса «Вайлдберриз» и регистратору доменных имен, который передал права РВБ, компании Ru-Center.

Логунов сообщил, что Бакальчук будет оспаривать передачу доменов как физическим лицом — его женой Татьяной (ей принадлежат остальные 99% компании), так и юрлицом маркетплейса. Юрист считает, что, согласно уставу «Вайлдберриз», одобрить «крупные сделки» должны все участники ООО. При этом общего собрания учредителей не проводилось, утверждает Логунов.

Представитель Wildberries не уточнил «Ведомостям», проводилось ли собрание учредителей по этому поводу, но заявил, что согласия Бакальчука на передачу домена РВБ не требуется. Он подтвердил, что доменное имя с 2007 года и до передачи принадлежало Татьяне Бакальчук.

Логунов напоминает, что при создании в 2004 году wildberries.ru был зарегистрирован на компанию Владислава Бакальчука UT-Computers, затем тот передал доменное имя Татьяне. По словам юриста, передать право администрирования домена можно только с согласия супруга, поскольку оно создано уже в браке.

«Мы изначально создавали этот бизнес как семейный, и не было принципиального различия, на кого именно регистрировать домен. WB — наша общая компания, все ее активы были нашими общими, без разделения на часть мою и часть Татьяны», — заявил сам Бакальчук.

Представитель Ru-Center сообщил изданию, что передача прав на домен от физического лица не предполагает вовлечения третьих лиц, в том числе супругов. В случае с юрлицами регистратор производит передачу доменов на основании верифицированного заявления от компании-владельца.

ООО «РВБ» приняло на себя все права и обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса, а регистрация домена необходима для обеспечения информационной безопасности платформы, заявил представитель маркетплейса.

23 июля Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB братьями Робертом и Леваном Мирзоянами. Кадыров пообещал помочь «защитить законный бизнес» и вернуть Татьяну Бакальчук в семью. Глава республики добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

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Основательница Wildberries, в свою очередь, заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым была вместе с начала 2000-х.