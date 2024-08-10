«Росатом» сообщил о штатной работе Курской АЭС

Курская атомная электростанция в Курчатове (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Расположенная в Курчатове Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщил «Росатом».

Энергоблоки № 3 и 4 продолжают работу по графику, а энергоблоки № 1 и 2 функционируют в режиме эксплуатации «без генерации», отметили в пресс-службе Курской АЭС. Всего у электростанции четыре энергоблока.

Компания приняла решение временно сократить количество персонала на стройплощадке Курской АЭС-2 из-за введения в регионе режима ЧС федерального уровня.

«Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно», — подчеркнули в «Росатоме».

Курская АЭС находится в городе Курчатов, который расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной.

В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия. На следующий день после их начала Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности для защиты Курской АЭС. В ведомстве тогда сообщили, что вместе с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы «для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ» в регионе.

Мэр Курчатова Игорь Корпунков накануне сообщил, что бои ведутся в нескольких десятках километров от города. Обстановку он назвал напряженной. Вечером того же дня город остался без света из-за падения обломков дрона на трансформаторную подстанцию.

Россия проинформировала о ситуации на АЭС руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией у станции и отметил, что организация отслеживает обстановку вокруг объекта.