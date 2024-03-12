 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти рассказали о работе Курской АЭС на фоне атак беспилотников

Власти сообщили о работе Курской АЭС в штатном режиме на фоне атак дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на территорию Курской АЭС
Вид на территорию Курской АЭС (Фото: КуАЭС / ТАСС)

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме на фоне атак украинских беспилотников, сообщила пресс-служба АЭС в телеграм-канале.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

У станции есть четыре энергоблока: на данный момент блоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации», № 3 и № 4 — работают по графику.

Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

С часа ночи в Курской области действует режим ракетной опасности. В пяти районах региона — Фатежском, Золотухинском, Курском, Солнцевском и Поныровском — российские средства ПВО сбили минимум шесть украинских дронов. Всего в области за день сбили 11 беспилотников, уточнял губернатор Роман Старовойт.

Кроме того, в Курскую область попытались проникнуть украинские диверсанты. В Минобороны сообщили, что около 8 утра российские военные отбили четыре атаки украинских сил, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе поселка Теткино Курской области. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — заключили в ведомстве.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Курская область Курская АЭС беспилотники дроны
Материалы по теме
При обстреле Тёткино в Курской области пострадал один человек
Политика
Число сбитых над Курской областью дронов выросло до шести
Политика
Власти Белгородской области опровергли информацию о падении самолета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Российские археологи раскрыли тайну детского кладбища на Ямале Общество, 15:33
В Тбилиси отказались выполнять требования Украины о связях с Россией Политика, 15:27
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии Спорт, 15:27
МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам Политика, 15:20
Минфин анонсировал открытие сберегательных счетов через «Госуслуги» Инвестиции, 15:17
С конвейера АвтоВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль Авто, 15:07
В здание администрации Белгорода врезался беспилотник Политика, 14:58
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Pro, 14:56
В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76 Общество, 14:53
Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново ликвидировали Общество, 14:48
Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море Политика, 14:46
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю Технологии и медиа, 14:44
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным Политика, 14:42
Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб Общество, 14:41