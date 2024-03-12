Власти рассказали о работе Курской АЭС на фоне атак беспилотников

Власти сообщили о работе Курской АЭС в штатном режиме на фоне атак дронов

Вид на территорию Курской АЭС (Фото: КуАЭС / ТАСС)

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме на фоне атак украинских беспилотников, сообщила пресс-служба АЭС в телеграм-канале.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

У станции есть четыре энергоблока: на данный момент блоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации», № 3 и № 4 — работают по графику.

С часа ночи в Курской области действует режим ракетной опасности. В пяти районах региона — Фатежском, Золотухинском, Курском, Солнцевском и Поныровском — российские средства ПВО сбили минимум шесть украинских дронов. Всего в области за день сбили 11 беспилотников, уточнял губернатор Роман Старовойт.

Кроме того, в Курскую область попытались проникнуть украинские диверсанты. В Минобороны сообщили, что около 8 утра российские военные отбили четыре атаки украинских сил, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе поселка Теткино Курской области. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — заключили в ведомстве.