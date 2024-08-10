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Военная операция на Украине ,  
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Постпредство России заявило об угрозе от ВСУ не только для Курской АЭС

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Военная операция на Украине

Действия Киева грозят не только Курской АЭС, но и всей мировой атомной отрасли, заявило постредство России в Вене.

«Безрассудные действия Украины угрожают не только российскому ядерному объекту, но и всей мировой атомной отрасли», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Прямых обстрелов города Курчатова, АЭС или объектов энергетической инфраструктуры не было. Однако ситуация остается напряженной, отметило представительство.

Курская АЭС находится в Курчатове, который расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной.

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Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о попытке прорыва границы с украинской стороны.

На следующий день, 7 августа, Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности для защиты Курской АЭС. В ведомстве тогда сообщили, что вместе с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы «для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ» в регионе.

В «Росэнергоатоме» 8 августа доложили, что станция работает в штатном режиме, радиационный фон «на уровне природных значений».

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Теги
Курская область Курская АЭС Постпред России
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