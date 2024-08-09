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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Курчатова сообщил о боях в нескольких десятках километров от города

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия, обстановка остается напряженной, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Корпунков.

«Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме. Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле», — написал он.

Корпунков призвал жителей города не поддаваться панике и «информационным провокациям врага». По его словам, украинские власти используют против жителей Курской облласти не только боевое вооружение, но и «психологический спецназ». «Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить! Доверяйте только официальным источникам информации» Сохраняйте спокойствие и веру в нашу победу!», — заключил он.

Курчатов — административный центр Курчатовского района и третий по величине город Курской области с населением около 40 тыс. человек. Город расположен примерно 65 км от границы с Украиной.

В Курчатове расположена действующая Курская АЭС. На станции сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт.

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Фото:John Moore / Getty Images

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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