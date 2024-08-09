Курчатов остался без света

Курчатов, где расположена Курская АЭС, остался без электричества после падения сбитых беспилотников на трансформаторную подстанцию. Губернатор пообещал подключить свет с помощью резервных схем. С 6 августа в регионе идут бои с ВСУ

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В Курской области обломки украинского беспилотника упали на трансформаторную подстанцию, в результате электричества нет в городе Курчатове, а также частично в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Специалисты приступили к аварийным работам. По словам Смирнова, потребителей планируют подключить по резервным схемам.

Курчатов расположен в 37 км западнее Курска, там находится Курская АЭС. По состоянию на 2024 год численность населения города составляет 39,1 тыс. человек.

Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех дронов над территорией Курской области около 19:00 мск. Смирнов утверждал, что системы ПВО сбили четыре ракеты и четыре беспилотника самолетного типа.

После начала военной операции на Украине приграничная Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. С 6 августа там идут бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь и в течение дня 9 августа губернатор объявлял о ракетной опасности 13 раз и дважды предупреждал о возможной атаке дронов. По его словам, за этот период были сбиты 15 ракет и восемь беспилотников. Минобороны сообщало о перехвате 11 дронов над Курской областью.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджанского района». По его словам, в ней принимают участие до 1 тыс. украинских военнослужащих. Минобороны заявляло, что продвижение ВСУ остановлено.