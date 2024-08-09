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Военная операция на Украине ,  
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Гросси призвал к максимальной сдержанности из-за ситуации у Курской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

Он сообщил, что МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг Курской атомной электростанции, и напомнил об одном из принципов обеспечения ядерной безопасности во время военного конфликта. «К ним относятся, среди прочего, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС», — уточнил Гросси.

Глава МАГАТЭ также рассказал, что лично поддерживает контакты с властями обеих стран по этому поводу. «На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, которая может привести к серьезным радиологическим последствиям», — заявил он.

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Фото:Иван Гущин / ТАСС

7 августа, на следующий день после попытки ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области, Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности для защиты Курской АЭС. В ведомстве сообщили, что вместе с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы «для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ» в регионе.

В «Росэнергоатоме» доложили, что станция работает в штатном режиме, радиационный фон «на уровне природных значений».

При этом в нескольких десятках километров от границ Курчатова, где располагается Курская АЭС, идут боевые действия, отметил 9 августа мэр города Игорь Корпунков.

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Теги
Курская область Курская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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