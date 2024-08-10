В правительстве объяснили, как оформить выплаты жителям Курской области

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Жители Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения украинских войск в регион, могут оформить выплаты 10 тыс. руб. через «Госуслуги», сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Президент Владимир Путин 8 августа объявил о том, что покинувшие свои дома куряне получат по 10 тыс. руб.

По словам Григоренко, выплаты полагаются жителям Суджанского, Кореневского, Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Льговского, Рыльского и Хомутовского районов. Оформить их можно уже сейчас, заверил вице-премьер.

«Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически», — добавил он.

В Минцифры накануне, 9 августа, рассказали, что через «Госуслуги» оформить выплаты также могут пострадавшие жители региона.

Речь идет о четырех видах помощи:

пострадавшим при ЧС (единовременная помощь 15 тыс. руб.);

при утрате имущества (от 75 тыс. до 150 тыс. руб.);

за вред здоровью (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.);

членам семьи погибшего при ЧС (1,5 млн руб.).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов позднее сообщил, что процедура оформления первых выплат пострадавшим уже началась.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую область, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня, в ночь на 10 августа там также объявили режим контртеррористической операции.

По данным Минздрава на вечер 8 августа, в результате атак украинских военных на регион пострадали 66 человек, в том числе девять детей. 12 раненых находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших неизвестно, Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи. При эвакуации из Суджанского района также погибла беременная женщина. В приграничных районах Курской области идет эвакуация.