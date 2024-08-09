Семья застреленной под Курском беременной попросила помочь с вывозом тела
Родственники погибшей при эвакуации беременной жительницы Курской области Нины Кузнецовой попросили помочь доставить ее тело из больницы для похорон, сообщили «РБК Черноземье» ее свекровь Людмила и сестра Валерия.
Кузнецова вместе с мужем Артемом и другими членами семьи ехали на двух машинах из обстреливаемого Суджанского района в Курск. По дороге они попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Супруг рассказывал, что его жена получила ранение, потеряла сознание и врезалась в его автомобиль.
По словам свекрови, «их расстреляли в упор». У ее сына пуля прошла у виска, он повез жену в больницу, но та скончалась. «Она находится в морге, в нашей районной больнице. Мы не можем ее оттуда вывезти. Помогите, чтобы мы ее похоронили, пожалуйста. Там нет света», — сообщила она «РБК Черноземье». Тело находится в обесточенном морге с 6 августа, сказала женщина.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Курской области.
По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов в Курской области пострадали 66 человек. Исполняющий обязанности замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщал о четырех погибших.
В регионе действует режим ЧС, которому в пятницу придали федеральный статус. Его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Минобороны утром 9 августа отчиталось, что военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боевых действий на этом направлении ведомство оценило в 945 военных.
Мэр Курчатова Игорь Корпунков в тот же день сообщил о боях, идущих в нескольких десятках километров от границ города. Он расположен примерно в 65 км от границы с Украиной, там находится Курская АЭС.
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