Семья застреленной под Курском беременной попросила помочь с вывозом тела

Семья из Суджанского района попала под обстрел ВСУ, когда выезжала в Курск. Беременная женщина погибла, тело находится в обесточенном морге. Власти сообщали, что в результате обстрелов в области погибли четверо, 66 пострадали

Последствия обстрела ВСУ в городе Суджа (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Родственники погибшей при эвакуации беременной жительницы Курской области Нины Кузнецовой попросили помочь доставить ее тело из больницы для похорон, сообщили «РБК Черноземье» ее свекровь Людмила и сестра Валерия.

Кузнецова вместе с мужем Артемом и другими членами семьи ехали на двух машинах из обстреливаемого Суджанского района в Курск. По дороге они попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Супруг рассказывал, что его жена получила ранение, потеряла сознание и врезалась в его автомобиль.

По словам свекрови, «их расстреляли в упор». У ее сына пуля прошла у виска, он повез жену в больницу, но та скончалась. «Она находится в морге, в нашей районной больнице. Мы не можем ее оттуда вывезти. Помогите, чтобы мы ее похоронили, пожалуйста. Там нет света», — сообщила она «РБК Черноземье». Тело находится в обесточенном морге с 6 августа, сказала женщина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Курской области.

По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов в Курской области пострадали 66 человек. Исполняющий обязанности замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщал о четырех погибших.

В регионе действует режим ЧС, которому в пятницу придали федеральный статус. Его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Минобороны утром 9 августа отчиталось, что военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боевых действий на этом направлении ведомство оценило в 945 военных.

Мэр Курчатова Игорь Корпунков в тот же день сообщил о боях, идущих в нескольких десятках километров от границ города. Он расположен примерно в 65 км от границы с Украиной, там находится Курская АЭС.