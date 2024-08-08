Путин объявил о выплатах для жителей Курской области
Президент Владимир Путин на видеовстрече с главой Курской области Алексеем Смирновым поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в регионе, передает ТАСС. Также президент поручил оценить ущерб, нанесенный атаками украинской армии.
Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило сегодня Минобороны. В ведомстве заявляли, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.
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