Путин объявил о выплатах для жителей Курской области

Жители приграничных населенных пунктов Курской области в пункте временного размещения (Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС)

Президент Владимир Путин на видеовстрече с главой Курской области Алексеем Смирновым поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в регионе, передает ТАСС. Также президент поручил оценить ущерб, нанесенный атаками украинской армии.

Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило сегодня Минобороны. В ведомстве заявляли, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.

Материал дополняется.