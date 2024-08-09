В Минцифры объяснили, как оформить выплаты пострадавшим в Курской области
Жители Курской области, пострадавшие в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этой неделе, смогут оформить выплаты через «Госуслуги», рассказали в Министерстве цифрового развития России.
Речь идет о четырех видах выплат:
- пострадавшим при ЧС (единовременная помощь 15 тыс. руб.);
- при утрате имущества (от 75 тыс. до 150 тыс. руб.);
- за вред здоровью (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.);
- членам семьи погибшего при ЧС (1,5 млн руб.).
Кроме того, по сведениям министерства, пострадавшие могут получить государственный жилищный сертификат, если их жилье разрушено, для этого придется обратиться в местную администрацию.
По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов в Курской области пострадали 66 человек. Исполняющий обязанности замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщал о четырех погибших.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что решение о выплате по 10 тыс. руб. тем, кто покинул дома из-за нападения ВСУ в регионе, можно считать принятым.
Минобороны утром 9 августа отчиталось, что военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боевых действий на этом направлении ведомство оценило в 945 военных.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия