В Минцифры объяснили, как оформить выплаты пострадавшим в Курской области

Жители приграничных населенных пунктов Курской области, эвакуированные из-за атак со стороны ВСУ в пункты временного размещения (Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС)

Жители Курской области, пострадавшие в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этой неделе, смогут оформить выплаты через «Госуслуги», рассказали в Министерстве цифрового развития России.

Речь идет о четырех видах выплат:

пострадавшим при ЧС (единовременная помощь 15 тыс. руб.);

при утрате имущества (от 75 тыс. до 150 тыс. руб.);

за вред здоровью (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.);

членам семьи погибшего при ЧС (1,5 млн руб.).

Кроме того, по сведениям министерства, пострадавшие могут получить государственный жилищный сертификат, если их жилье разрушено, для этого придется обратиться в местную администрацию.

По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов в Курской области пострадали 66 человек. Исполняющий обязанности замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщал о четырех погибших.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что решение о выплате по 10 тыс. руб. тем, кто покинул дома из-за нападения ВСУ в регионе, можно считать принятым.

Минобороны утром 9 августа отчиталось, что военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боевых действий на этом направлении ведомство оценило в 945 военных.