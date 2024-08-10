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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО

Сюжет
Военная операция на Украине
В НАК заявили о «беспрецедентной попытке» Киева дестабилизировать ситуацию, там приняты дополнительные меры по «обеспечению безопасности граждан, поддержанию правопорядка и усилению антитеррористической защищенности объектов»

В Курской области введен режим КТО вслед за Брянской, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Он также связал это с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

Аналогичное решение принято и в Белгородской области, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Ранее режим КТО был объявлен в Брянской области по этой же причине.

В НАК заявили о «беспрецедентной попытке» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов, передает «Интерфакс». В результате атаки на Курскую область со стороны ВСУ есть «жертвы среди мирного населения, разрушения жилых домов и иных гражданских объектов», указали в комитете.

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«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — пояснили там.

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В НАК добавили, что в этих регионах приняты дополнительные меры по «обеспечению безопасности граждан, поддержанию правопорядка и усилению антитеррористической защищенности объектов».

Режим КТО вводят на основании ФЗ «О противодействии терроризму», власти получают, среди прочего, следующие полномочия:

  • проверять документы, досматривать автомобили и людей;
  • усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;
  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем» и др.

С 6 августа на приграничных территориях Курской области идут бои. Минобороны заявляло, что российские венные не допустили продвижения украинских сил вглубь региона. Там действует режим ЧС федерального характера.

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Теги
Елена Чернышова
режим КТО Курская область Брянская область Белгородская область
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