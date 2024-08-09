В Курской области объявили ЧС федерального характера
Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера, сообщили в МЧС.
«В области установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении.
Решение приняла правительственная комиссия.
Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 500 млн руб.
Утром 6 августа украинские подразделения вошли на территорию приграничных районов Курской области. Днем 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил вглубь российской территории остановлено, вечером того же дня в регионе объявили режим ЧС.
В связи с режимом ЧС, в Курской области стала доступна бесплатная мобильная связь. С ее помощью жители смогут позвонить на все номера по России и отправить СМС, а также воспользоваться мобильным интернетом. Это актуально для следующих районов Курской области: Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского.
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Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
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