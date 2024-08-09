Глава Минздрава назвал число тяжелораненых в Курской области

Мурашко: на лечении после обстрелов в Курской области остаются 55 человек

На лечениях в стационарах остаются 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них восемь детей, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», — добавил он

Накануне вечером Минздрав России сообщал, что за три дня, в течение которых продолжаются бои в приграничных районах Курской области, получили ранения 66 человек, из них девять детей. Как уточнил Мурашко, двое детей, пострадавших при обстрелах, были доставлены на лечение в Москву.

«В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь», — подытожил министр.

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