 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Минздрава назвал число тяжелораненых в Курской области

Мурашко: на лечении после обстрелов в Курской области остаются 55 человек
Сюжет
Военная операция на Украине

На лечениях в стационарах остаются 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них восемь детей, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», — добавил он

Накануне вечером Минздрав России сообщал, что за три дня, в течение которых продолжаются бои в приграничных районах Курской области, получили ранения 66 человек, из них девять детей. Как уточнил Мурашко, двое детей, пострадавших при обстрелах, были доставлены на лечение в Москву.

«В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь», — подытожил министр.

Материал дополняется.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Глава Минздрава назвал число тяжелораненых в Курской областиПолитика, 17:30
Эксперты назвали ключевые индикаторы роста биткоинаКрипто, 17:24
Каноист упустил последнюю медаль России на финише. Что происходит на ОИСпорт, 17:15
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
Смогут ли посредники подтолкнуть Израиль и ХАМАС к прекращению огняПолитика, 17:09
Как российские спортсмены выступили на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 17:07
В сборной Англии по футболу нашли временную замену СаутгейтуСпорт, 17:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Криптобиржа OKX признала блокировку аккаунтов пользователейКрипто, 17:03
Ученый назвал сроки испытания фотонного процессора в РоссииТехнологии и медиа, 17:03
Минздрав продлит список противопоказаний для водителейОбщество, 16:57
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»Бизнес, 16:54
ЦБ зафиксировал рост активности на рынке акций после повышения ставкиИнвестиции, 16:54
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 16:36
«Барселона» купила одного из лучших бомбардиров Евро-2024Спорт, 16:29