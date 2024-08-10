Юристы оценили вероятность получить страховые выплаты в Курской области

Выплата страховки пострадавшим в результате атаки ВСУ на Курскую область зависит от классификации происшествия и от покрытия полиса. Закон освобождает страховщиков от выплат, если страховой случай наступил из-за военных действий

Жительница приграничного района Курской области во время эвакуации (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно данным Минобороны, столкновения охватили Суджанский и Кореневский районы региона. Опрошенные РБК юристы и страховые компании рассказали, в каких случаях пострадавшие жители региона могут рассчитывать на страховые выплаты.

Положены ли страховые выплаты пострадавшим

У страховых компаний «Сбера» — «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни» — на данный момент есть данные о единичных страховых событиях, произошедших в результате атаки на Курскую область, рассказал представитель компании. Каждый из таких случаев рассматривается в индивидуальном порядке, добавил представитель страховщика.

Компания «Совкомбанк Страхование» в настоящее время пока не получила обращений от клиентов после нападения ВСУ на Курскую область, сказал ее представитель. Он пояснил, что риск терроризма входит в покрытие всех массовых продуктов страховой компании, а для жителей приграничных территорий по указанным продуктам действуют стандартные условия страхования.

В «Согласие» с момента происшествия тоже пока не поступало обращений от граждан из Курской области ни по полисам страхования от несчастного случая, ни по полисам добровольного медицинского страхования.

Если в результате атаки ВСУ повреждено застрахованное имущество, то наличие страховых выплат зависит от того, что входит в покрытие страхового полиса и как будет расценено происшествие, сходятся во мнении опрошенные РБК юристы. Страховые компании освобождаются от выплаты страхового возмещения на основании факторов, перечисленных в ст. 964 Гражданского кодекса: воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военные действия, маневры или иные военные мероприятия, а также гражданская война, народные волнения или забастовки.

Падение летательных аппаратов и их частей — стандартный риск, включенный во все договоры страхования имущества, однако по закону страховщик освобождается от выплаты страховой суммы в счет возмещения ущерба, полученного в результате военных действий, говорит адвокат, партнер ProLegals Светлана Громадская: «Именно поэтому сейчас много отказов со стороны страховщиков по тем случаям, которые формально подпадают под риск «падения летательных аппаратов и их частей», но в которых полис не содержит расширения на военные риски».

«Тем не менее в случае, если данное происшествие расценивается как террористическая атака, но не военный акт, жители и бизнес могут рассчитывать на страховую выплату по договору страхования имущества с покрытием риска «падение летательных аппаратов», — объясняет Громадская.

По словам партнера «Первой юридической сети» Павла Курлата, полисы практически всех российских страховщиков содержат более широкие, по сравнению со ст. 964 Гражданского кодекса, исключения. «Они охватывают все возможные сценарии убытков, связанных с военными действиями, а зачастую и с террористическими актами», — замечает юрист.

В соответствии с существующей судебной практикой, получение страхового возмещения по военным рискам все же возможно, но только по старым договорам, заключенным до начала военной операции, где не были включены однозначные и очень подробные оговорки об исключении всех видов воздействий, сопряженных с военными и террористическими рисками, объясняет Курлат. «Возможным выглядит только получение страховой выплаты по договорам страхования жизни и от несчастных случаев, если в них не были включены подобные оговорки об освобождении страховщика от обязательств перед страхователем при военных действиях», — поясняет юрист.

Громадская напоминает, что на рынке появился отдельный страховой продукт — страхование имущества от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Это пакетное предложение, которое может быть оформлено и как расширение к полису. Оно как раз покрывает все риски, связанные с падением БПЛА», — говорит юрист. Например, осенью 2023 года полисы страхования движимого и недвижимого имущества от падения боевых дронов и БПЛА начала продавать компания ВСК. Как пояснял представитель страховой компании, выплаты по такому полису от падения дронов и БПЛА будут производится независимо от того, как событие трактуют компетентные органы.

По данным Минздрава, в результате боев на территории Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек. Точное число погибших неизвестно, 6 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в том числе двух медиков, после атаки украинского дрона на машину скорой помощи. С 7 августа на территории Курской области действует режим чрезвычайной ситуации, 9 августа он получил статус федерального уровня. Президент Владимир Путин поддержал решение единоразово выплатить по 10 тыс. руб. жителям Курской области, которые покинули свои дома из-за нападения ВСУ.