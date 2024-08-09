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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области начали оформлять первые выплаты пострадавшим жителям

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Военная операция на Украине

Началась процедура оформления первых выплат пострадавшим жителям в Курской области, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Сегодня также подписаны документы о выплатах. Мы начинаем в ночь сейчас первые выплаты по первым спискам», — сказал он в обращении в своем телеграм-канале.

Ранее Смирнов сообщил о том, что единовременные выплаты пострадавшим будут составлять 10 тыс. руб. на одного человека.

Он также уточнил, что в пункты временного размещения (ПВР) выйдут специальные работники, которые будут принимать заявления на выплату. Кроме того, пострадавшие могут заполнить документы в МФЦ или органе социальной защиты населения в том населенном пункте, в котором они находятся, или направить заявление удаленно — через портал Госуслуг.

Средства должны поступить не более, чем через шесть календарных дней после подачи.

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Фото:МЧС России

Решение о выплатах президент Владимир Путин принял накануне, 8 августа, во время видеовстречи с врио главы Курской области. Тогда президент также поручил оценить ущерб, нанесенный атаками украинской армии.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда вооруженные силы Украины попытались прорваться через границу на территорию региона.

Минобороны 9 августа сообщило, что попытки рейдов ВСУ вглубь российской территории на Курском направлении пресекаются. В этот же день в регион перебросили часть российских подразделений для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия в Суджанском районе.

В области объявили режим ЧС федерального характера. По данным Минздрава, 55 пострадавших при атаках на Курскую область лечатся в больницах, 20 — амбулаторно.

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