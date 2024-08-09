По всей Курской области включили аварийный межсетевой роуминг

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На всей территории Курской области заработал автоматический аварийный межсетевой роуминг, жители региона могут подключаться к любому доступному оператору, сообщило Минцифры в телеграм-канале.

Как заверили в ведомстве, теперь все граждане, находящиеся в области, имеют доступ к мобильной связи.

«Если у абонента перестанет ловить его оператор, телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Так жители смогут оставаться на связи постоянно», — пояснили в министерстве.

Ранее в тот же день Минцифры объявило, что до окончания режима ЧС связь и мобильный интернет доступны бесплатно для жителей восьми районов Курской области.

Режим ЧС федерального уровня объявлен в Курской области из-за боев, которые ведутся с утра 6 августа на приграничных территориях. По данным Минобороны, в тот день украинские подразделения атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджанского района». Минобороны 8 августа сообщило, что продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах не допущено.

Глава Суджи Виталий Слащев 9 августа рассказал, что в городе идут обстрелы и наблюдаются проблемы с мобильной связью. При этом звонки от людей, которым нужна помощь, поступают часто, отметил мэр.

По данным на вечер 8 августа, в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи. При эвакуации из Суджанского района также погибла беременная женщина.