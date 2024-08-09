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Военная операция на Украине ,  
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В нескольких районах Курской области связь и интернет стали бесплатными

Сюжет
Военная операция на Украине
Бесплатно можно будет отправлять SMS и звонить на все номера по России. 7 августа в Курской области в связи с последствиями атаки ВСУ был введен режим ЧС
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Курской области связь стала доступна бесплатно с 9 августа и до окончания режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в Минцифры. Это будет доступно для всех жителей, даже для тех, у кого минусовой баланс.

Бесплатно можно будет звонить на все номера по России и отправлять СМС, а также пользоваться мобильным интернетом. Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления таких услуг можно узнать у оператора связи.

Это будет актуально для следующих районов Курской области — Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского.

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Вечером 7 августа в связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области в регионе был введен режим ЧС. В тот же день начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено.

В приграничных районах региона эвакуация идет круглосуточно. Врио главы области Алексей Смирнов говорит, что людей будут вывозить автобусами и поездами. Путин пообещал, что им будут выплачивать по 10 тыс. руб. В РЖД заявляли, что вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров.

Накануне днем в Минобороны заявили, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», а общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек.

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Курская область ВСУ мобильная связь мобильный интернет
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