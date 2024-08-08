Минобороны сообщило, что не допустило продвижения ВСУ в Курской области

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Вооруженные силы России не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено», — говорится в сообщении.

Российские военные также пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении, добавили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны сообщило, что общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек.

Было уничтожено также 82 единицы бронетехники (из них — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения).

В Курской области с утра 6 августа ведутся боевые действия. На следующий день, 7 августа, глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение Вооруженных сил Украины в регионе остановлено.

Власти региона неоднократно сообщали об обстрелах, раненых и погибших. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, с территории выехали несколько тысяч человек. Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. По данным Минздрава, ранения в результате атаки получил 31 человек, из них шесть — дети.