Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов
В нападении украинских диверсантов на границе с Россией участвуют 300 человек, у них есть 11 танков и 20 бронемашин. В таком составе они атаковали позиции российских подразделений в Курской области, сообщило Минобороны. Отражение нападения диверсантов продолжается.
Были атакованы российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — расстояние между ними около 15 км по прямой.
Российские военные наносят удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области: Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина. Были уничтожены 16 единиц техники у диверсантов — шесть танков, две БМП, четыре БТР и 3 бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.
«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении», — отметили в ведомстве.
Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о противодействии бойцов пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил попытке прорыва границы в регионе. Информация об атаках ВСУ поступала из Суджанского и Кореневского районов. Город Суджа утром попал под обстрел со стороны Украины, одна жительница погибла, еще несколько человек были ранены, в том числе трое детей.
В течение дня Смирнов сообщал о новых атаках в регионе, жертвах и пострадавших: над областью была сбита украинская ракета; в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля; недалеко от села Нехаевка тоже приграничного Рыльского района при атаке украинского коптера погиб водитель микроавтобуса.
В ночь на 6 августа в небе над регионом сбили 26 беспилотников самолетного типа, некоторые обломки упали в центре Курска. За сутки в области к 17:30 более пяти раз объявляли ракетную опасность, в некоторых случаях — отдельно для Кореневского и Суджанского районов.
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