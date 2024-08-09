Мэр Суджи рассказал об обстановке в городе

Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В городе Суджа в Курской области идет эвакуация, наблюдаются проблемы с мобильной связью, сообщил RT глава города Виталий Слащев.

«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал он.

Мэр отметил, что связь в настоящий момент в городе неустойчивая, при этом звонки от людей, которым нужна помощь, поступают часто.

Минцифры сообщило, что с 9 августа и до окончания в регионе режима ЧС связь и мобильный интернет доступны бесплатно для жителей восьми районов, в том числе Суджанского.

Режим ЧС объявлен в Курской области из-за боев, которые ведутся с утра 6 августа на приграничных территориях. По данным Минобороны, в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджанского района».

8 августа российское военное ведомство сообщило, что продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах не допущено.