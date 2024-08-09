Мэр Суджи рассказал об обстановке в городе
В городе Суджа в Курской области идет эвакуация, наблюдаются проблемы с мобильной связью, сообщил RT глава города Виталий Слащев.
«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал он.
Мэр отметил, что связь в настоящий момент в городе неустойчивая, при этом звонки от людей, которым нужна помощь, поступают часто.
Минцифры сообщило, что с 9 августа и до окончания в регионе режима ЧС связь и мобильный интернет доступны бесплатно для жителей восьми районов, в том числе Суджанского.
Режим ЧС объявлен в Курской области из-за боев, которые ведутся с утра 6 августа на приграничных территориях. По данным Минобороны, в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджанского района».
8 августа российское военное ведомство сообщило, что продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах не допущено.
Суджа — административный центр Суджанского района Курской области, в нем проживают около 5 тыс. человек. Город расположен в 105 км к западу от Курска, в 9 км к востоку от границы с Украиной. В нем находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
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