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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Суджи рассказал об обстановке в городе

Мэр Суджи Слащев об обстановке в городе: «Все нормально, идет эвакуация»
Сюжет
Военная операция на Украине
Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения
Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В городе Суджа в Курской области идет эвакуация, наблюдаются проблемы с мобильной связью, сообщил RT глава города Виталий Слащев.

«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал он.

Мэр отметил, что связь в настоящий момент в городе неустойчивая, при этом звонки от людей, которым нужна помощь, поступают часто.

Минцифры сообщило, что с 9 августа и до окончания в регионе режима ЧС связь и мобильный интернет доступны бесплатно для жителей восьми районов, в том числе Суджанского.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

Режим ЧС объявлен в Курской области из-за боев, которые ведутся с утра 6 августа на приграничных территориях. По данным Минобороны, в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджанского района».

8 августа российское военное ведомство сообщило, что продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах не допущено.

Суджа — административный центр Суджанского района Курской области, в нем проживают около 5 тыс. человек. Город расположен в 105 км к западу от Курска, в 9 км к востоку от границы с Украиной. В нем находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

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Суджа Курская область Военная операция на Украине ВСУ эвакуация
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