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Военная операция на Украине ,  
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Минздрав назвал число пострадавших в Курской области

Минздрав: в Курской области из-за обстрелов пострадали 66 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
За три дня, в течение которых продолжаются бои в приграничных районах Курской области, получили ранения 66 человек, из них девять детей. Некоторых раненых отправили на лечение в Москву. Среди пострадавших — военкор Поддубный
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей, говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, среди которых два ребенка.

«Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме», — указали в Минздраве.

В федеральные центры министерства и столичные клиники из Курской области эвакуированы девять человек. Раненых доставляют в НМХЦ им. Пирогова, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, а также в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и НИИ скорой помощи им. Склифософского.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ прорвали границу в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших в результате нападения неизвестно. 6 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи.

В районе боевых действий вечером 7 августа получил ранение военный корреспондент Евгений Поддубный. Сначала его доставили в курскую больницу, 8 августа направили в Москву. Он проходит лечение в НИИ им. Склифосовского.

Директор медучреждения Сергей Петриков рассказал, что Поддубный в тяжелом, но условно стабильном состоянии, дышит самостоятельно. У военкора «преобладает ожоговая травма». Также сообщалось, что у него черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

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