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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов — Путину: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Герасимов доложил Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ задействовали в наступлении на Курскую область до 1 тыс. военных, из которых не менее 100 были убиты, еще 200 — ранены, доложил Герасимов. По его словам, продвижение ВСУ вглубь региона уже остановлено
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

По его словам, в атаке с целью «захвата участка территории Суджинского района» участвовали до 1 тыс. военных ВСУ. Потери украинских военных составили 315 человек, в том числе — 100 человек убитыми. Также российскими войсками уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. <...> Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — подчеркнул Герасимов.

Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбу
Политика

Бои в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. Как накануне заявило Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Ранее сегодня в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», также были нанесены удары по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области.

Путин говорил, что в Курской области ВСУ «ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи». Курские власти за последние двое суток сообщали в общей сложности о пяти погибших мирных жителях, еще свыше 20 человек пострадали.


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Валерий Герасимов Владимир Путин доклад наступление ВСУ Курская область Военная операция на Украине
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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