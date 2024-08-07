Герасимов — Путину: продвижение ВСУ в Курской области остановлено
Продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.
По его словам, в атаке с целью «захвата участка территории Суджинского района» участвовали до 1 тыс. военных ВСУ. Потери украинских военных составили 315 человек, в том числе — 100 человек убитыми. Также российскими войсками уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. <...> Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — подчеркнул Герасимов.
Бои в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. Как накануне заявило Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Ранее сегодня в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», также были нанесены удары по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области.
Путин говорил, что в Курской области ВСУ «ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи». Курские власти за последние двое суток сообщали в общей сложности о пяти погибших мирных жителях, еще свыше 20 человек пострадали.
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