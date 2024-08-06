На Украине 16 мужчин попытались сбежать в Молдову в рефрижераторе с мясом

Фото: gunp.odesa / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Одесской области в рефрижераторе с мясом были найдены 16 мужчин, планировавших сбежать в Молдавию. Об этом в своем телеграм-канале сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на одесскую полицию.

На опубликованной «Страной» фотографии с места задержания видно, что мужчины пытались сбежать с Украины в фуре, набитой мясом крупного рогатого скота.

Схема была организована предпринимателями из Азии. За такую поездку в рефрижераторе с говядиной пытавшиеся сбежать в Молдавию заплатили от €6 тыс. до €8 тыс. Кроме того, за €2 тыс. им пообещали поставить в паспорте штамп о законном въезде в Евросоюз. На данный момент организаторы задержаны.

В середине мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В стране она объявлена с начала военной операции. 23 июля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

На фоне принятия нового закона украинские пограничники неоднократно сообщали о покидающих страну уклонистах и гибели мужчин на границе. Украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Госпогранслужба сообщила, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.