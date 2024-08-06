На Украине экс-главу военкомата арестовали за помощь уклонистам

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Суд на Украине отправил бывшего главу Ровенского областного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Сергея Луцюка в СИЗО, сообщает издание «Страна» со ссылкой на прокуратуру в телеграм-канале. Мужчину подозревают в содействии уклонистам.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении в отношении экс-руководителя ТЦК по делу о «содействии гражданам при уклонении от мобилизации и военной службы» 3 августа.

Как пишет «Страна», в июле 2023 года Луцюк подозревался в избиении военнослужащего, а в октябре того же года — «в незаконном обогащении». Однако позже подозреваемый вышел на свободу под залог. Теперь следствие решило ужесточить меру пресечения.

По данным издания «Обозреватель» на май 2024 года, от визита в военкомат на фоне всеобщей мобилизации на Украине уклоняются около 100 тыс. мужчин. В июне в Верховной раде предложили ввести денежное вознаграждение для тех, кто будет сообщать об уклонистах и дезертирах. Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.