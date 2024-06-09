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Военная операция на Украине ,  
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В горах на границе Украины с Румынией обнаружили тело погибшего мужчины

Сюжет
Военная операция на Украине

В горах на границе Румынии и Украины обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в телеграм-канале.

Тело без признаков жизни на склоне горы Поп Иван Мармарошский нашел местный житель, он сообщил о погибшем пограничникам.

«К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции», — говорится в сообщении.

О возрасте и гражданстве погибшего в погранслужбе не сообщили. В мае в реке Тиса на границе двух стран обнаружили около 10 тел украинских граждан, отмечает издание «Левый берег».

Погранслужба Украины сообщила о гибели почти 45 уклонистов от мобилизации
Политика
Река Тиса

В начале июня украинские пограничники заявили, что нашли в Тисе тела почти 45 уклонившихся от мобилизации мужчин. Украинские граждане пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы. По данным «РБК-Украина», переплыть Тису в Закарпатской области или перейти через Карпаты — популярный вариант для тех, кто уклоняется от повесток.

В мае издание «Обозреватель» сообщило, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматом) передали в полицию сведения о почти 95 тыс. уклонистов. Более 20 тыс. из этого них нашли и передали военкоматам.

На Украине приняли новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

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Теги
Украина Румыния Военная операция на Украине
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