Зеленский внес в Раду проекты продления военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране, следует из данных сайта парламента.

В последний раз эти документы продлевались 9 мая до 11 августа 2024 года.

Законопроекты уже поступили в Раду.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. В стране она была объявлена с начала военной операции.

В рамках изменений военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в течение 60 дней. Нарушителям грозит административная ответственность, от штрафов до лишения права управлять автомобилем через суд.

Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом.