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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский внес в Раду проекты продления военного положения и мобилизации

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране, следует из данных сайта парламента.

В последний раз эти документы продлевались 9 мая до 11 августа 2024 года.

Законопроекты уже поступили в Раду.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. В стране она была объявлена с начала военной операции.

В рамках изменений военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в течение 60 дней. Нарушителям грозит административная ответственность, от штрафов до лишения права управлять автомобилем через суд.

Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом.

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Украина Владимир Зеленский военное положение мобилизация продление
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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