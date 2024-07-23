Украина заявила о желании вернуть уехавших в Молдавию уклонистов

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Украина ведет диалог с властями Молдавии по вопросу возврата украинцев призывного возраста, заявил посол Украины в республике Марк Шевченко в эфире телеканала TV8.

Необходимо решить вопрос с уклонистами, которые не вернулись на родину после отказа Молдавии предоставить им убежище, отметил Шевченко. По словам дипломата, это стало большой проблемой из-за отсутствия единой статистики попавших на территорию страны украинцев призывного возраста.

Те, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, просто остаются внутри республики или едут в другие страны, их точное число неизвестно, заключил дипломат.

На Украине действует новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

На фоне принятия нового закона украинские пограничники неоднократно сообщали о покидающих Украину уклонистах и гибели мужчин на границе страны. Украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Госпогранслужба сообщила, что количество попыток незаконного пересечения украинской границы в 2024 году увеличилось почти вдвое.