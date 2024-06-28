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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили об увеличении вдвое числа попыток нелегального выезда

Погранслужба Украины: число попыток нелегально покинуть страну увеличилось вдвое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Количество попыток незаконного пересечения украинской границы в 2024 году увеличилось почти вдвое, сообщает Госпогранслужба страны. Сотрудники ведомства связывают такую статистику с совершенствованием способов фальсификации документов.

«По сравнению с прошлым годом почти вдвое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы гражданами с использованием поддельных документов», — говорится в сообщении. С начала 2024 года украинские пограничники обнаружили более 700 поддельных документов, отметили в ведомстве.

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Кроме того, на 6% возросло количество транспортных средств с фальшивыми документами и незарегистрированными номерами.

В украинской Госпогранслужбе такую тенденцию объяснили развитием технологий полиграфии, благодаря чему люди совершенствуют способы подделки документов.

В мае 2024 года представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что попытки граждан страны незаконно покинуть государство фиксируются ежедневно. Чаще всего это происходит на пропускных пунктах у границы с Румынией и Молдавией. Нелегально покинуть страну пытаются с помощью поддельных документов и подкупа пограничников, некоторые прячутся в автомобилях, отметил Демченко. В частности, украинцы пробуют уехать из страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию.

23 июня начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук сообщил, что ежедневно из страны пытаются уехать более 100 уклонистов. По его словам, мужчины пытаются сделать это не только через КПП, но и на необорудованных участках границы.

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Теги
Украина граница Госпогранслужба Украины Молдавия подделка документов
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