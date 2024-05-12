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Военная операция на Украине ,  
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На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации

Минобороны Украины пообещало «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Всему украинскому обществу следует мобилизоваться, и новый закон, вступающий в силу через неделю, облегчит учет граждан, сообщили в Минобороны Украины. Там указали на разницу образа жизни в Донбассе и Киеве
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Со дня вступления на Украине в силу нового закона о мобилизации меняется подход к конфликту с Россией, заявил представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире EspresoTV.

«Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — пояснил он.

Лазуткин указал, что это «разительное отличие» всегда бросалось в глаза по возвращении из Донбасса в Киев, Львов и другие мирные города. По его словам, такое положение дел было бы нормальным, будь Россия слаба, но это не так и «надо мобилизоваться всей стране, всему обществу».

Государство, с его слов, должно понимать: сколько мужчин призывного возраста годятся к службе, какие у них военно-учетные специальности, кто из них имеет право на бронирование или отсрочку, и с 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны утонить свои личные данные в территориальных центрах комплектования (ТКЦ, выполняет функции военкомата).

На Украине завели дело после смерти мобилизованного в военкомате
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Закон о мобилизации предусматривает, что только 50% чиновников категорий «Б» и «В» (руководители государственных органов и их заместители, а также другие должности государственной службы) получать бронь, а не 100%, как было раньше. Полностью забронированными остаются чиновники категории «А» — высшее звено госслужащих. Кроме того, на учет теперь будут ставить и пенсионеров силовых структур.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступит с 18 мая.

В частности, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Вместе с тем, теперь во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации
На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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