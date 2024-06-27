Более 20 человек задержали в Одесской области за попытку покинуть Украину

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Украинские пограничники задержали 24 гражданина, пытавшихся нелегально перейти границу с Молдавией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Организаторы незаконного выезда потребовали с каждого украинца по €12 тыс. В погранслужбе эту сумму назвали «новым антирекордом» в сфере нелегальных перевозок в другие страны. В отношении задержанных составили административные протоколы, анонимных организаторов выезда разыскивают.

В середине июня украинские пограничники открыли стрельбу по четырем мужчинам, пытавшимся нелегально перейти границу с Венгрией. Тогда выезд граждан также организовали нелегальные перевозчики, за услугу каждый мужчина выплатил $5,5 тыс.

На Украине действует новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

На фоне принятия нового закона украинские пограничники неоднократно сообщали о покидающих Украину уклонистах и гибели мужчин на границе страны. Украинские граждане пытаются пересечь границу на западе страны через реки и горы. В частности, в начале июня пограничники заявили о найденных 45 телах уклонистов на границе с Румынией. По данным Госпогранслужбы, ежедневно с Украины пытаются выехать более 100 уклонистов.