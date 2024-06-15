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Военная операция на Украине ,  
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На границе Украины и Венгрии пограничники открыли стрельбу при задержании

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: zahidnuy.kordon / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: zahidnuy.kordon / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Украинские пограничники открыли стрельбу по четырем мужчинам, пытавшимся нелегально перейти границу с Венгрией. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Мужчины пытались скрыться от отряда пограничников.

«Чтобы остановить злоумышленников, пограничники совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в сообщении.

Задержанные намеревались покинуть страну с помощью организаторов схем незаконного выезда за границу. За услугу они выплатили $5,5 тыс. Всего за 24 часа пограничники на западе Украины задержали девять человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с Венгрией.

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Фото:РИА Новости

На Украине действует новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

В июне украинские пограничники сообщили об обнаруженном на границе с Румынией теле мужчины. В этом районе периодически находят тела уклонивших от мобилизации украинцев. Украинские граждане пытаются пересечь границу на западе страны через реки и горы. В частности, в начале месяца пограничники заявили о найденных 45 телах уклонистов.

В мае издание «Обозреватель» сообщило, что территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог военкомата) передали в полицию сведения о почти 95 тыс. уклонистов. Более 20 тыс. из них нашли и передали военкоматам.

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Теги
Военная операция на Украине Украина Венгрия уклонисты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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