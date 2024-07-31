В ЦАХАЛ отказались комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

Исмаил Хания (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Представители Армии обороны Израиля пока воздерживаются от официальных комментариев о возможной причастности сил государства к гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает «РИА Новости» по ссылкой на сотрудницу пресс-службы ЦАХАЛ Анну Уколову.

«Официально мы не комментируем информацию о его смерти», — сказала она.

Об убийстве Хании сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. Причиной стало прямое попадание ракеты по зданию, где он остановился в Тегеране.

Накануне глава политбюро ХАМАС Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Палестинское движение назвало атаку «вероломной» и обвинило в ней «сионистов».

Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху счел смерть Хании «очищением от грязи». В Иране объявили трехдневный траур.

Погибший глава политбюро ХАМАС отвечал за международные отношения группировки и был одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, отмечает CNN. В апреле Хания рассказал, что трое его сыновей и несколько внуков стали жертвами авиаудара по сектору Газа. Убийство Хании осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также Министерства иностранных дел Турции, Ирана и России. Замглавы российского МИДа Михаил Богданов предупредил о рисках дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

Израиль называет Ханию одним из ответственных за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли минимум 12 человек, большинство из них дети и подростки. Ракетный удар пришелся по футбольному полю.

Атака на Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на «Хезболлу». Ее представители не признали причастность к произошедшему.