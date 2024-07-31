 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

В ЦАХАЛ отказались комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Исмаил Хания
Исмаил Хания (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Представители Армии обороны Израиля пока воздерживаются от официальных комментариев о возможной причастности сил государства к гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает «РИА Новости» по ссылкой на сотрудницу пресс-службы ЦАХАЛ Анну Уколову.

«Официально мы не комментируем информацию о его смерти», — сказала она.

Об убийстве Хании сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. Причиной стало прямое попадание ракеты по зданию, где он остановился в Тегеране.

МИД заявил о негативных последствиях убийства одного из лидеров ХАМАС
Политика
Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Накануне глава политбюро ХАМАС Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Палестинское движение назвало атаку «вероломной» и обвинило в ней «сионистов».

Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху счел смерть Хании «очищением от грязи». В Иране объявили трехдневный траур.

Погибший глава политбюро ХАМАС отвечал за международные отношения группировки и был одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, отмечает CNN. В апреле Хания рассказал, что трое его сыновей и несколько внуков стали жертвами авиаудара по сектору Газа.

Убийство Хании осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также Министерства иностранных дел Турции, Ирана и России. Замглавы российского МИДа Михаил Богданов предупредил о рисках дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

Израиль называет Ханию одним из ответственных за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли минимум 12 человек, большинство из них дети и подростки. Ракетный удар пришелся по футбольному полю.

Атака на Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на «Хезболлу». Ее представители не признали причастность к произошедшему.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
ХАМАС Исмаил Хания гибель ЦАХАЛ
Материалы по теме
Maan узнало о лидере «Исламского джихада» в доме, где погиб Хания
Политика
Лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» за убийство Хании
Политика
В Москве назвали гибель Хании «неприемлемым политическим убийством»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картамФинансы, 16:13
Названы города с наибольшей долей лояльных к животным арендодателейНедвижимость, 16:11
Мэр Парижа призналась в отсутствии плана Б на случай грязной воды в СенеСпорт, 16:09
Александр Усик пообещал украинским боксерам деньги за олимпийские медалиСпорт, 16:04
Иран назвал США соучастниками убийства лидера ХАМАСПолитика, 15:59
Акции девелоперов подросли на новости о продлении ИТ-ипотеки до 2030 годаИнвестиции, 15:57
Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУПолитика, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Никакой лести: как компании получать честную обратную связь от работниковPro, 15:52
Пугачева объяснила отказ петь фразой «пока где-то стреляют, птицы молчат»Политика, 15:47
Эрдоган заявил о «сионистском варварстве» после убийства ХанииПолитика, 15:41
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условияТехнологии и медиа, 15:41
В ЦАХАЛ отказались комментировать убийство главы политбюро ХАМАСПолитика, 15:40
В Польше у педагога нашли данные военнослужащих и порноматериалы с детьмиПолитика, 15:34
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21