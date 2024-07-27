«Хезболла» заявила о непричастности к удару по поселку на Голанах

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Ливанская группировка «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, говорится в заявлении представителя формирования, переданном телеканалом Al Jadeed.

«Исламское сопротивление в Ливане категорически отвергает утверждения некоторых вражеских СМИ и различных медиаплатформ о нападении на Мадждаль-Шамс . <...> Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту», — говорится в сообщении.

27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что на Голанских высотах погибли девять детей, более 30 ранены. В нападении он обвинил «Хезболлу».

В июне армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан. Позднее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что страна может «за секунду» перенести основные боевые действия с юга, где идет борьба с палестинской группировкой ХАМАС, на север, где располагается Ливан и действует «Хезболла». По словам министра, Израиль приближается «к перепутью принятия решения».

24 июля посол Израиля в России Симона Гальперин рассказала, что время для дипломатии пока еще остается, но его все меньше. По ее словам, для предотвращения нового вооруженного конфликта международным игрокам, включая Россию, необходимо оказать давление на Иран.