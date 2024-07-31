МИД заявил о негативных последствиях убийства одного из лидеров ХАМАС
Москва осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявили в МИД России, сообщила пресс-служба ведомства.
«Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали все вовлеченные стороны отказаться от шагов, которые могут привести к накалу обстановки в сфере безопасности в регионе или спровоцировать конфронтацию.
Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли 31 июля в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране. Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Правительство Ирана объявило трехдневный траур в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС.
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что гибель Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством, приведет к дальнейшей эскалации и негативно скажется на переговорах.
Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху назвал убийство главы политбюро ХАМАС «правильным способом очистить мир от этой грязи». Однако в Израиле свою причастность официально не подтвердили.
Верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство Хании, который принял мученическую смерть от рук «преступного сионистского режима».
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