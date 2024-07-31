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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иран объявил трехдневный траур из-за гибели главы политбюро ХАМАС

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Власти Ирана объявили трехдневный траур из-за смерти Хании. Церемония прощания с ним пройдет 1 августа в Тегеране, где погиб глава политбюро ХАМАС. После этого тело отправят в Доху, где на следующий день пройдут похороны
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Правительство Ирана объявило трехдневный траур в связи с гибелью главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом кабмин сообщил в X.

По данным иранского агентства Tasnim, церемония прощания с Ханией пройдет 1 августа в Тегеране. После этого тело главы политбюро ХАМАС отправят в столицу Катара Доху, где расположена штаб-квартира политического крыла группировки, сообщает движение, передает Al Jazeera. Его похоронят там 2 августа.

Хания и его телохранитель погибли после прямого ракетного удара в ночь на 31 июля по месту, где они расположились в Тегеране, прибыв на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана (прошла накануне, 30 июля). ХАМАС обвиняет в атаке «сионистов». Представители группировки назвали произошедшее «серьезной эскалацией», которая «не останется безнаказанной».

Израильские власти официально не комментировали гибель Хании, в Армии обороны Израиля отказались от комментариев CNN. По данным Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам комментировать произошедшее. Однако ультраправый министр по наследию Амихай Элияху, известный резкими высказываниями, заявил в X, что гибель Хании «делает мир немного лучше».

МИД заявил о негативных последствиях убийства одного из лидеров ХАМАС
Политика
Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Как отмечает CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых участников переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, которые Израиль и группировка ведут через посредников.

Премьер-министр и глава МИД Катара, который выступает одним из посредников, Мохаммед бен Аберрахман усомнился в необходимости посредничества после гибели Хании. «Политические убийства и продолжающиеся нападения на мирных жителей в секторе Газа во время переговоров заставляют нас задаться вопросом: как может посредничество добиться успеха, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны? Миру нужны серьезные партнеры и глобальная позиция против пренебрежения человеческой жизнью», — написал он в X.

Атаку на Ханию осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, Турция, Иран и Россия. Российский МИД назвал произошедшее неприемлемым политическим убийством. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Пезешкиан пригрозили Израилю суровым наказанием, а иранский вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми отметил, что палестинское сопротивление имеет полное право «наказать исполнителей» убийства лидера ХАМАС.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Исмаил Хания Иран Тегеран траур ХАМАС
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