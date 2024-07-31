Израильский министр назвал убийство лидера ХАМАС «очищением от грязи»

Как отмечает The Times of Israel, Элияху стал первым израильским министром, который намекнул, что за убийством одного из лидеров ХАМАС стоит Израиль. По данным газеты, Нетаньяху ранее запретил комментировать инцидент в Тегеране

Убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании — это «правильный способ очистить мир от этой грязи», написал в своем X израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху (от правой партии «Оцма Йехудит»).

«Больше никаких мнимых «мирных» соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, — это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше», — также написал он.

Как отмечает The Times of Israel, Элияху стал первым израильским высокопоставленным чиновником, который намекнул, что за убийством одного из лидеров ХАМАС стоит Израиль. Это произошло несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента.

Комментировать убийство Хании ранее также отказались в Армии обороны Израиля.

О смерти Хании и одного из его телохранителей после атаки на их резиденцию в Тегеране (Иран) сообщило утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана. В ХАМАС заявили, что глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне. Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

Как отмечает CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых посредников в переговорах по прекращению огня и освобождению заложников. В апреле Хания рассказал, что после авиаудара Израиля по сектору Газа погибли трое его сыновей и несколько внуков.

Убийство главы политбюро ХАМАС уже осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, МИДы Турции, Ирана и России. «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — заявил «РИА Новости» замглавы министра иностранных дел России Михаил Богданов.